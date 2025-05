Genoa x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Genoa e Milan se enfrentam, nesta segunda-feira (5), na partida de encerramento da 35ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola no Stadio Comunale Luigi Ferraris e coloca frente a frente duas equipes que fizeram uma campanha de meio de tabela até o momento no Calcio.

Como chega o Genoa

O Genoa não vive um grande momento na temporada e somente cumpre tabela nesta reta final do Campeonato Italiano. O time está na 13ª posição, com 39 pontos, e tem apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas. Ao todo, são três derrotas, um empate e uma vitória. No entanto, a equipe tem 13 pontos de vantagem para o Venezia, que abre a zona da degola, e não corre risco de rebaixamento.

Além disso, o técnico Patrick Vieira segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Fabio Miretti, Caleb Ekuban, Ruslan Malinovskyi, Jean Onana e Hugo Cuenca, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo desta segunda-feira.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan fez uma temporada decepcionante para seus torcedores e tenta se recuperar nestes últimos jogos do Campeonato Italiano. O time está na 9ª posição, com 54 pontos, e ainda sonha com uma vaga nas próximas competições europeias. A diferença para o Bologna, 6º colocado, é de sete pontos. No entanto, em caso de vitória fora de casa nesta 35ª rodada, o Milan pode diminuir a diferença para quatro pontos, com mais três rodadas pela frente.