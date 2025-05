Gabigol 2 a 1 em um Flamengo que é uma completa decepção

Colunista do Jogada10, Roberto Assaf analisa a derrota do Fla para a Raposa, com Gabi fazendo o gol da vitória por 2 a 1 / Crédito: Jogada 10

Gabigol fez o gol no Flamengo, Cruzeiro 2 a 1. Óbvio. A velha lei do futebol. Derrota frustrante. Há uma diferença entre o Flamengo e o Palmeiras, cotados como os maiores favpritos ao título brasileiro. O time carioca não consegue justificar a fama, mostrando dificuldades na hora de confirmá-la. O time paulista não faz partidas brilhantes, mas marca gols e vence os jogos, daí a liderança. Levando-se em conta que não aproveita tudo que lhe sobra – torcida gigantesca e presente, CT de primeiro mundo, dinheiro em caixa e salários milionários em dia, muito blá-blá-blá – o Flamengo é uma completa decepção. O Flamengo joga quarta-feira, pela Libertadores, contra o Central Córdoba, em Santiago del Estero, precisando, no mínimo, evitar a derrota. O Central Córdoba encerrou a participação no Torneio Apertura, o Campeonato Argentino do primeiro semestre, em 11º lugar no Grupo A, com derrota de 3 a 1 para o Banfield, em Lomas de Zamora. O time já havia perdido para o Independiente Rivadavia, por 2 a 1, no meio da semana, jogando em casa, tomando dois gols nos últimos 15 minutos. Apenas os oito clubes de cada chave garantem classificação à fase de mata-mata. O Flamengo apanhou do Central Córdoba no Maracanã. E como se nota, não há muita desculpa para sofrer novo revés, mesmo atuando com casa cheia no Estádio Madre de Ciudades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A armadilha do Cruzeiro O Flamengo não começou mal, mas tomou um gol aos 14 minutos – chute longo e falha de Rossi – e percebeu que a coisa dessa vez era séria, ou seja, precisava mostrar tudo que dele tanto se fala. O problema é que o Cruzeiro, a partir daí, montou uma armadilha. Atraía o adversário, que trocava dezenas de passes sem objetivo, e entregava a bola ao time de Minas, que saía em contra-ataques velozes e ameaçadores. Com meia hora, Kaio Jorge, novamente de fora da área, mandou a pancada que o goleiro Rossi tocou, antes de bater no travessão. O Flamengo passou a depender de um brilho individual, pois não acertava mais nada. E o Cruzeiro não diminuía o ritmo. E só não ampliou porque – no aspecto técnico – o Rubro-Negro é superior. O entusiasmo e alguma limitação impediram vantagem maior. Quando parecia que a equipe carioca não conseguiria encontrar a solução, surgiu o gênio de Arrascaeta, acertando de primeira, colocando no ângulo esquerdo a bola rolada por Gérson: 1 a 1. O empate quase nos acréscimos deu ao Flamengo a grande oportunidade de retomar a possibilidade de vitória. Flamengo O Flamengo recomeçou mais retraído, deixando o Cruzeiro com a bola, e havia uma distância entre os apoiadores e os atacantes, notadamente Pedro, o que não permitia que o time do Rio criasse chances. A equipe local, pelas circunstâncias, era mais perigosa, chegando à área com freqüência.