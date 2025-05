Fluminense contesta anulação de pênalti sobre Árias em vitória sobre o Sport

Tricolor também cita expulsão de adversário após forte falta em Serna. Clube cobra a CBF por adoção de critérios mais precisos / Crédito: Jogada 10

O Fluminense expôs a sua indignação contra a Comissão de Arbitragem da CBF por considerar que houve novos erros. Dessa vez, o clube entende que houve equívoco do juiz Rafael Rodrigo Klein depois de anular pênalti sobre Jhon Arias. O Tricolor também contesta que um jogador do Sport não foi expulso. No caso, depois de forte falta em Serna. Os cariocas venceram o Rubro-Negro pernambucano por 2 a 1, de virada, já nos acréscimos. Mesmo com o resultado positivo, o Fluminense optou por evidenciar a sua insatisfação pela atuação da arbitragem. Principalmente pela reincidência em não marcar pênaltis considerados claros pelo clube nas últimas três partidas do Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Rafael Rodrigo Klein assinalou pênalti sobre o atacante colombiano aos 26 minutos do segundo tempo. Tal situação ocorreu depois de jogador do Sport puxar Árias na camisa e no calção. Entretanto, o VAR interveio no lance e após checar, o árbitro entendeu que o ideal era anular a penalidade. Assim, o Tricolor emitiu uma nota em que faz questionamentos à Comissão de Arbitragem da CBF, pois alega que há ausência de critérios nas decisões. Com isso, também pediu esclarecimentos à entidade máxima do futebol brasileiro. Até porque, o entendimento do Fluminense é que o colombiano também sofreu pênaltis na derrota para o Botafogo no clássico e o empate com o Vitória. Por outro lado, o comitê de ex-árbitros que analisa o desempenho dos profissionais em atividade discorda. Áudio do VAR em análise de pênalti para o Fluminense Ainda no último domingo (04), a CBF disponibilizou o áudio em que o juíz principal, Rafael Rodrigo Klein, dialoga com o responsável pelo árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. O profissional que estava no campo argumenta que marcou o pênalti, pois segundo o seu entendimento Árias teria sofrido um toque no pé e não exatamente por um puxão na camisa.

“Pra mim é um calço no Arias. Calço do (número) 6. Arias passa e o 6 deixa o pé”, disse. Em seguida, Daniel Nobre Bins alerta: “Não tem esse contato, não existe”. A respeito de um suposto puxão em Arias, o árbitro de vídeo recomenda revisão: “Não existe o calço, mas tem um puxão do calção”. Klein questiona: “Vocês entendem que teve impacto?” e a resposta é:

“Pra mim não tem impacto. Para mim, não (foi) pênalti”. Depois de analisar o lance no monitor, o juiz de campo concorda: “Não, a bola já estava praticamente com o goleiro. Estava mais para o goleiro que para o atacante. Vou voltar com bola ao chão pro goleiro”. A respeito de uma possível punição com o cartão vermelho por falta em Arias, os dois árbitros concordaram que houve uma ação temerária. No entanto, sem impacto. O VAR ainda acrescenta:” Não vejo intensidade alta e ponto de contato é na canela”.

Veja a nota completa do Tricolor O que falta acontecer para ser marcado pênalti a favor do Fluminense? Apesar da vitória tricolor ontem, mais uma vez ficou evidente a falta de critério da arbitragem brasileira em lances cruciais da partida. Das duas, uma: ou não há critérios ou não há clareza sobre eles. E nesse limbo perdem os clubes e a própria competição. A manifestação do Fluminense ocorre no dia seguinte ao jogo, após todos os lances terem sido analisados com cautela e sobriedade pela Diretoria e Comissão Técnica. Qualquer manifestação exacerbada logo após a partida, sem uma análise criteriosa, apenas causaria tumulto e colocaria o clube em risco de punições desportivas, sejam disciplinares ou pecuniárias.