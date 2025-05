Flamengo derrota Ferroviária e ressurge no Brasileirão Feminino

Com gols relâmpago no início do segundo tempo, rubro-negras sobem para o sexto lugar, dentro da zona de classificação / Crédito: Jogada 10

O Flamengo venceu por 2 a 1 a Ferroviária, neste domingo (4), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e volta a respirar na tabela do Campeonato Brasileiro Feminino. O resultado deixa o time com 14 pontos na sexta colocação, dentro da zona de classificação. Já as paulistas, com 20, perderam a invencibilidade e também podem deixar a liderança para o Cruzeiro, que nesta segunda (5) encara o Real Brasília fora de casa. O time carioca começou pressionando e quase marcou com um desvio contra da zaga adversária após cruzamento de Fernandinha. A equipe da casa respondeu com força ofensiva, acumulando escanteios e finalizações, mas esbarrou na segurança da goleira Vivi Holzel.