Ex-Flamengo, Mateusão conquista o título do Campeonato Emiradense

Com apenas uma derrota e três rodadas de antecedência, o Shabab Al Ahli, time do atacante Mateusão, venceu pela nona vez o título do Campeonato Emiradense. Depois da derrota deste domingo (04/05) do vice-líder Al Sharjah, o clube do brasileiro já pôde celebrar a conquista. Desde 2023 no Shabab, ele levantou as duas últimas Supertaças dos Emirados Árabes. Na melhor temporada vestindo a camisa da equipe emiradense, Mateusão chegou à marca de 13 gols em 35 jogos.

Sob o comando do técnico português Paulo Sousa, também ex-Flamengo, o camisa 19 é uma das peças centrais do setor ofensivo da equipe de Dubai, que tem o melhor ataque e saldo de gols da liga.