Crystal Palace x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

A 35ª rodada da Premier League se encerra nesta segunda-feira (5). Crystal Palace e Nottingham Forest se enfrentam às 16h (de Brasília), no Selhust Park, em Londres. As equipes não atravessam um grande momento na competição e precisam se recuperar nesta reta final de temporada.

No entanto, o Crystal Palace chega embalado após vencer o Aston Villa por 3 a 0 na semifinal da Copa da Inglaterra e confirmar a vaga na decisão. Antes disso, a equipe buscou o empate por 2 a 2 contra o Arsenal, no Emirates Stadium.

Como chega o Nottingham Forest

Por outro lado, o Nottingham Forest terá uma reta final decisiva na Premier League. Isto porque, o time, que foi uma das sensações desta temporada no futebol inglês, precisa reencontrar o caminho das vitórias para se manter entre os cinco primeiros colocados e confirmar a classificação para a próxima edição da Champions.

No momento, o Forest é o sexto colocado, com 60 pontos. Porém, City, Newcastle e Chelsea, terceiro, quarto e quinto colocados, respectivamente, seguem firmes na briga por uma vaga no G-5. Além disso, o Aston Villa venceu seu compromisso nesta 35ª rodada e chegou aos mesmos 60 pontos do Nottingham, na 7ª posição.

Contudo, o Forest precisa se recuperar na Premier League, uma vez que venceu somente uma partida nas últimas cinco rodadas. Ao todo, são quatro derrotas e uma vitória.