Cléber Xavier vê Santos pouco eficiente em derrota para o Grêmio

“A gente conseguiu desenvolver bem, principalmente pelo lado esquerdo, com o Soteldo. Conseguimos colocar o Soteldo contra um várias vezes. E no primeiro tempo, que a gente foi superior ao meu modo de ver, criamos muitas oportunidades, mas infelizmente não fomos efetivos de novo. Como eu falei no período passado, precisamos melhorar nossos números. Teve uma finalização boa do Soteldo que o zagueiro tirou de cabeça, que ia no gol”, comentou Cléber Xavier.

Após a derrota do Santos para o Grêmio por 1 a 0 neste domingo (4 ), o técnico Cleber Xavier deu a sua versão da análise da partida. O treinador, aliás, afirmou que viu um Santos melhor, sobretudo no primeiro tempo e com investidas de Soteldo. Assim, comandante destacou que faltou eficiência ao Alvinegro Praiano para matar a partida.

O técnico também falou que o Santos foi “infeliz” no gol do Grêmio, marcado por Cristian Olivera aos 31 minutos do segundo tempo.

“O segundo tempo, o Grêmio equilibra com a troca do Alisson no Edenílson, e levando ainda mais perigo no sentido do desgaste do Escobar. Eu conversei com ele da mudança, ele foi até onde pôde. O Grêmio equilibra, as finalizações parelhas, o jogo ficando um pouquinho para nós, um pouquinho para o Grêmio. E com a infelicidade nossa, o Grêmio consegue fazer o seu gol”, completou.

Com a derrota para o Grêmio, o Santos segue em penúltimo lugar no Brasileirão, com apenas uma vitória e quatro pontos. O próximo compromisso, inclusive, será contra o Ceará, com mando do Peixe, na segunda-feira da semana que vem (12).

