Bragantino x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo do interior paulista marca o primeiro jogo na nova casa do Massa Bruta no Brasileirão

O Brasileirão vai ganhar uma nova casa a partir da próxima segunda-feira (05). Às 19h, o Bragantino recebe o Mirassol no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, válido pela sétima rodada do torneio. A partida marca a estreia da nova casa do Massa Bruta, enquanto o Nabi Abi Chedid passa por reformas.

Na tabela, os clubes paulistas vivem situações opostas. O Braga vive um grande momento e é o terceiro colocado, com 13 pontos. Já o Leão vem na 14ª colocação, com sete. Na última rodada, o Massa Bruta venceu o Santos fora de casa, enquanto o Mirassol empatou com o Atlético Mineiro, no Maião.