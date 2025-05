Botafogo exibe fobia de gols fora de casa

Pelo andar da carruagem, empate sem gols diante do Carabobo, na terça-feira, pela Copa Libertadores, pode deixar o Glorioso no lucro

Antes de tudo, é duríssimo escrever que um possível empate do atual campeão continental com o Carabobo não é um mau resultado. Porém, conforme o próprio técnico Renato Paiva respondeu, em La Plata, a esta colunista, o Botafogo de 2024 acabou. O de 2025, em contrapartida, encara os adversários, fora de casa, com três volantes, formação que até faz sentido contra os venezuelanos. Como não é possível vencer, ser mais agressivo e marcar gols, que o Glorioso, então, volte com um ponto na bagagem.

A premissa é clara. O Botafogo tem fobia de colocar a bola para dentro em jogos como visitante. Artur, Savarino e Jesus, por exemplo, já perderam oportunidades que deixariam o Mais Tradicional em uma condição melhor no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Em seis jogos, são cinco derrotas e nenhum gol marcado. Talvez uma situação inédita no futebol (pelo menos, para um clube grande). Neste cenário, a realidade se impõe e obriga o cronista a escrever que o empate por 0 a 0 com o Carabobo, nesta terça-feira (6), na Venezuela, pode ser um bom resultado para a Estrela Solitária. Difícil acreditar na vitória.

Ao torcedor do Botafogo resta, sobretudo, rezar

Com calculadora e o terço nas mãos, é preciso estar atento a Santiago, onde a Universidad de Chile recebe o Estudiantes. Por lá, dois resultados interessam. Vitória dos donos da casa. A La U se descolaria com dez pontos, deixando os argentinos com seis e o Botafogo com quatro. Os andinos, que ainda têm o Carabobo em casa, confirmariam o primeiro lugar até com um empate e deixariam a briga pelo segundo posto aberta, com o Glorioso encuranto a distância para o Pincha, próximo adversário a visitar o Estádio Nilton Santos, no Grupo A da Libertadores. Na última rodada, o time alvinegro ainda deve pegar a Universidad já classificada, na ponta e cumprindo tabela.

Um empate no Estádio Nacional também não é tão trágico para as pretensões dos brasileiros, pois mantém o Botafogo a três pontos do Estudiantes e ainda garante aos cariocas uma remota possibilidade de brigar pela liderança da chave, em caso de vitórias nos últimos jogos e um inesperado empate da La U diante do Carabobo, em Santiago.

A coisa se complica de vez com uma vitória do Estudiantes aos pés da Cordilheira dos Andes. Pressionada, a La U iria com tudo para cima do Carabobo. Deve, em casa, somar mais três pontos. E aí o Botafogo não poderá nem sequer pensar em empatar em seus dois compromissos finais e ainda dependeria de saldo de gols para definir sua classificação às oitavas de final da Libertadores com a La U. Os argentinos, que recebem o Carabobo, ficariam com a faca e queijo para passar em primeiro.

Aliás, cara bobo mesmo é o torcedor do Botafogo que comprou o discurso de John Textor quando o parlapatão norte-americano afirmou que a temporada começava só em abril.