Arrascaeta analisa primeira derrota do Flamengo no Brasileirão: ‘Cometemos muitos erros’

Autor do gol rubro-negro no revés por 2 a 1 para o Cruzeiro, uruguaio diz que equipe carioca não se encontrou em campo e não conseguiu criar

“Sabíamos que seria muito difícil. Jogamos bem, mas não nos encontramos em determinados momentos. Cometemos muitos erros e infelizmente tomamos um gol no fim. Agora é levantar a cabeça e melhorar daqui para frente A gente não conseguiu criar na maior parte do jogo. O Brasileirão não tem jogo fácil e hoje perdemos mais uma batalha”, disse.

Caiu o último invicto deste início de Campeonato Brasileiro. Em noite de reencontros, o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, com requintes de crueldade. Afinal, no último lance da partida, Gabigol teve a oportunidade de bater um pênalti e marcou contra o seu ex-clube. Na saída de campo, Arrascaeta disse que a equipe cometeu muitos erros e não conseguiu criar como em outras partidas.

No primeiro tempo, Kaio Jorge abriu o placar para a equipe celeste, mas o uruguaio deixou tudo igual, aplicando a Lei do ex, visto que já defendeu as cores da Raposa. Com a camisa cruzeirense, Arrascaeta ganhou três títulos (duas Copas do Brasil e um Mineiro) e balançou a rede adversária 50 vezes.

Com o resultado, o time carioca deixou a liderança escapar, com 14 pontos, e foi ultrapassado pelo Palmeiras, que soma 16. Assim, o foco agora é a recuperação na Libertadores no meio da semana, na Argentina, antes de tentar recuperar a ponta da classificação.

O Rubro-Negro atuará fora de casa no meio de semana pelo torneio continental. O time mede forças com o Central Córdoba, quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Único Madre de Ciudades. Pelo Brasileirão, a equipe carioca encara o Bahia, no sábado (10), às 21h (de Brasília), no Maracanã.