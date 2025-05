Zubeldía mostra incômodo com sequência de empates do São Paulo: ‘Prefiro perder ou ganhar’

O São Paulo segue com uma sequência incômoda no Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (02), o Tricolor ficou no empate contra o Fortaleza sem gols e chegou seu sexto empate em sete partidas no torneio. Até aqui. são seis empate em sete jogos do torneio.

Para o treinador Luis Zubeldía, o resultado passou muito pela atuação no primeiro tempo. Além disso, o argentino recordou das dificuldades dos confrontos contra o Fortaleza recentemente e também que, pela segunda vez no Brasileirão, o Tricolor desperdiçou um pênalti.