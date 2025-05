Vitão endurece o tom em desabafo contra arbitragem após derrota do Inter: ‘tudo cagado’

A derrota do Internacional por 4 a 2 para o Corinthians , pela sétima rodada do Brasileirão, ficou marcada pelo sentimento de frustração para os colorados. Similar às manifestações do clube, o zagueiro Vitão também criticou duramente o desempenho de Paulo César Zanovelli neste sábado (03), na Neo Química Arena. O defensor, aliás, reclamou de uma espécie de ‘desfavorecimento habitual’ no estádio: “Sempre 11 contra 12”.

Vitão também mostrou inconformismo com a não expulsão de Yuri Alberto, autor de três dos seis gols da partida, após o primeiro gol anulado do Corinthians. Segundo o zagueiro, o atacante já tinha amarelo e deveria ter recebido outro no choque com Wesley na origem da jogada.

“No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão. Tinha que ter tomado o outro. Então tinha que ter acabado expulso também”, criticou o zagueiro.

Vitão faz quórum ao Internacional

O defensor ainda protestou contra a ausência de revisão do VAR no lance em que Wesley caiu na área após contato com Yuri Alberto. Sem saber, Vitão fazia quórum às reclamações do Colorado nas redes sociais pelo decorrer da partida.

“Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Pode ser muito cagado para vir apitar jogo aqui. Sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 essa porcaria aqui”, completou.