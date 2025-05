Vasco x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Vindo de cinco jogos sem vencer, o Vasco enfrenta o Palmeiras neste domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão. Apesar do mando cruz-maltino, o duelo ocorrerá no Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 16h (de Brasília). O Verdão, que vem de derrota, quer retomar a ponta do Brasileiro, enquanto o Vasco visa retomar o caminho das vitórias – incluindo no duelo direto contra o rival alviverde.

A equipe vem de empate por 1 a 1 na Copa do Brasil contra o Operário, na última quinta (1º), quando decepcionou o torcedor com uma péssima exibição. Não à toa, cresce a pressão sobre o presidente Pedrinho e o interino Felipe Loureiro. Especialmente, aliás, após a polêmica declaração do diretor técnico em coletiva pós-jogo sobre o zagueiro Capasso. Leia aqui para entender melhor .

Com técnico interino, há cinco jogos sem vencer, longe de seu torcedor e com tabu a encerrar contra o Palmeiras. Assim o Vasco chega para o duelo deste domingo: em cenário recheado de obstáculos.

Como chega o Palmeiras

Apesar de perder a invencibilidade no Brasileirão na última rodada, em duelo contra o Bahia, em pleno Allianz, o Palmeiras rapidamente lambeu as feridas. Venceu o Ceará no meio de semana, em jogo pela Copa do Brasil, pelo mesmo placar (1 a 0). Assim, já são 17 jogos invictos atuando fora de casa para os comandados de Abel Ferreira.

Com o tropeço no Brasileirão, a equipe perdeu a liderança e caiu para a segunda posição, com 13 pontos. Ainda assim, surge como um dos principais candidatos ao título. Abel, aliás, tem os desfalques de Marcos Rocha e Micael, além de Bruno Rodrigues. Por outro lado, contará com importantes retornos: Mayke e Raphael Veiga. A tendência, no entanto, é que comecem a partida do banco de reservas.

Murilo, por sua vez, voltou a ser relacionado contra o Ceará, ainda que sem ir a campo. Assim, é possível que surja entre os titulares. Dúvidas do Abel dizem respeito ao meio e o ataque. Titular contra o Vozão, Lucas Evangelista pode seguir no time, com Richard Ríos correndo por fora. Na frente, Paulinho disputa vaga com Facundo Torres, enquanto Vitor Roque e Flaco López lutam por outra.