Vasco: Pedrinho abre o jogo sobre negociação com Fernando Diniz

Pedrinho abriu o jogo sobre o interesse no técnico Fernando Diniz. No embarque da delegação para Brasília, onde o Vasco enfrenta às 16h (de Brasília) de domingo (4) o Palmeiras, no Mané Garrincha, o presidente do Cruz-Maltino atualizou a negociação. Além disso, o mandatário adiantou que as conversas estão no início.

“E com relação ao treinador, assim que fez o desligamento do Carille a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff dele para começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos por cento para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda porque é recente, porque eu respeitei e sempre respeito o treinador que está no cargo para, assim que sair, ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação. Pode ter um desfecho positivo, pode não ter”, disse Pedrinho em entrevista aos canais “BTB Sports” e “Podcast Cruzmaltino” no YouTube.

As tratativas para contratar Diniz começaram, de fato, na última quarta-feira (30). A primeira pedida salarial do staff do treinador estava dentro dos padrões dos principais técnicos do Brasil. Contudo, o Vasco não está disposto a fazer “loucuras” para contratar um novo comandante. Assim, a diretoria deixou evidente que a negociação será em outros moldes.

Vasco não fará loucuras por novo treinador

Contudo, a questão salarial não deve ser um problema para Fernando Diniz. Afinal, o técnico sabe que para assumir o Vasco, terá que abrir mão de altos valores. Ele demonstrou interesse em comandar o Cruz-Maltino por conta da ótima relação que tem com Pedrinho e um sentimento de dívida com o clube pela primeira passagem dele pela Colina. Afinal, em 2021, não conseguiu levar a equipe ao acesso do Brasileirão.