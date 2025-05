Série A: Inter de Milão vence o Verona e segue na cola do líder

Com time predominantemente reserva, os nerazzurri venceram pelo placar mínimo sob seus domínios e mantém chances de título no italiano

A formação escolhida por Massimiliano Farris, substituto do técnico Simone Inzaghi — suspenso —, trouxe mudanças significativas em relação ao time que empatou com o Barcelona. Dos titulares, por exemplo, apenas Bisseck esteve em campo neste sábado (03). O clube não omite que a Liga dos Campeões tem prioridade máxima no planejamento.

A Inter conquistou uma vitória essencial neste sábado (03) ao bater o Verona por 1 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, em duelo válido pela 35ª rodada da Série A . O triunfo manteve a equipe de Milão três pontos atrás do líder Napoli — que também venceu no dia, superando o Lecce fora de casa. Além dos objetivos na competição, o duelo também marcou a preparação dos nerazzurri para o confronto decisivo contra o Barcelona, pela semifinal da Champions League.

O único gol do jogo aconteceu logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Após revisão no VAR, o árbitro Gianluca Manganiello assinalou pênalti por toque de mão de Valentini na área. Asllani assumiu a cobrança e converteu, deslocando o goleiro Montipò. O meio-campista ainda não tinha balançado as redes nesta edição do torneio.

Controle do jogo

Com o gol, ficou mais fácil para Inter manter o controle da partida. A equipe teve maior posse de bola e concentrou-se, boa parte, em ações ofensivas. Não à toa, teve ao menos duas chances de ampliar a vantagem: duas com Arnautovic pelo alto e uma com Asllani rente ao travessão — todas na etapa inicial.

Do lado veronês, timidez. A principal jogada ofensiva ocorreu aos 17 minutos, quando Sarr exigiu defesa firme de Martínez. Fora isso, a equipe comandada por Paolo Zanetti pouco ameaçou. O próprio treinador, antes da partida, afirmou que o time precisava reencontrar seu espírito competitivo: “devemos jogar com humildade e intensidade”.

Etapa final

O ritmo da partida caiu no segundo tempo. A Inter passou a administrar a vantagem, enquanto o Verona seguiu com dificuldades para criar chances claras. A entrada de nomes como Dimarco, Mkhitaryan e Taremi ocorreu para manter o equilíbrio e reforçar o setor defensivo. Aos 84 minutos, Acerbi também foi acionado, encerrando o ciclo de substituições da equipe mandante.