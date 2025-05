Segurança do Vasco agride torcedor em Brasília

Ele contou que foi agredido após tecer críticas a Felipe Loureiro, técnico interino do Vasco e um dos maiores ídolos da história do Cruz-Maltino. Couto, aliás, prometeu ainda ir a uma delegacia na região para registrar um boletim de ocorrência contra Betinho.

Um dos seguranças do Vasco, Betinho, foi flagrado agredindo um torcedor do Vasco na noite deste sábado (3), em frente ao hotel onde o Cruz-Maltino está hospedado em Brasília para pegar o Palmeiras neste domingo (4) às 16h, no Mané Garrincha. O homem foi identificado como Vinícius Couto e trabalha como motoboy. As imagens circulam na Internet.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Nós estávamos protestando contra o nosso diretor técnico Felipe, e o senhor Betinho, valentão, veio contra mim e me desferiu vários socos, principalmente a cabeçada ali. Uma covardia. Vou à delegacia e vou registrar boletim de ocorrência. Eu estava protestando contra o Felipe, quando o segurança do Vasco perguntou para mim se eu me “garantia”. Eu perguntei o que foi. Ele pulou as grades e me desferiu uma cabeçada. Automaticamente não tive poder de reação. Critiquei a falta de contratações. Quando precisou de contratações, não vieram”, comentou em entrevista à Rede Globo.

O Vasco mandou deste domingo contra o Palmeiras para Brasília por conta de um contrato assinado ainda na gestão 777. Além disso, a diretoria atual entende que este embate é uma grande oportunidade para o Cruz-Maltino engordar teus cofres.

O time comandado interinamente por Felipe entra em campo em 12º lugar, com sete pontos. Assim, o Vasco precisa da vitória para não correr nenhum risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. O primeiro da zona da degola, contudo, é o Vitória, com seis pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.