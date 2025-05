Real Madrid x Celta: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Madrid, que ainda sonha com o título, precisa superar também alto número de desfalques em jogo da 34ª rodada do Espanhol

O Real Madrid tem poucas chances, mas ainda acredita no título do Campeonato Espanhol 2024/2025. Dessa forma, o time comandado por Carlo Ancelotti recebe o Celta de Vigo neste domingo (3) pela 34ª rodada da competição, às 9h. Os visitantes, por outro lado, ainda sonham com vaga em competições continentais.

Como chega o Real Madrid

Os merengues estão em segundo lugar, com 72 pontos, a sete do líder Barcelona que venceu o Valladolid neste sábado (3). Os arquirrivais, aliás, se enfrentam no próximo final de semana, com mando do Barça no domingo (11). Assim, há a possibilidade da equipe catalã ser campeão em breve.

O Real terá uma dificuldade extra, afinal, tem que superar o alto número de lesões. Aliás, Carvajal, Militão, Mendy, Alaba e Rudiger não jogam mais nesta temporada. Camavinga é outra baixa, mas o volante ainda deve ter condições de terminar a temporada jogando. Rodrygo, doente, é dúvida. Dessa forma, o provável meio-campo deve ter Modric como cérebro.

Como chega o Celta

A equipe de Vigo não poderá contar com o atacante norueguês Jones El-Abdellaoui, lesionado. O zagueiro sueco Starfelt é outro que não joga, pela mesma razão. O Celta encontra-se em sétimo lugar, com 46 pontos. O quinto, que vai para a Liga Europa, é o Villarreal, com 58. O Betis, com 54 pontos, aparece em sexto, posição que leva à Liga Conferência 2025/2026.

Real Madrid x Celta de Vigo

34ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Data e horário: domingo, 04/05/2025, às 9h (de Brasília).

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Real Madrid:Courtois; Vázquez, Asencio, Tchouameni, F Garcia; Valverde, Ceballos, Modric; Bellingham; Vinícius, Mbappé Técnico: Carlo Ancelotti

Celta de Vigo: Guaita; Lago, Dominguez, Alonso; Alvarez, Rodriguez, Moriba, Mingueza; F Lopez, Iglesias, Gonzalez Técnico: Claudio Giráldez González

Árbitro: Jesús Gil Manzano