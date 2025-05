Os altos custos de Dudu para o Cruzeiro: veja os números

Atacante deixa a Raposa com apenas dois gols marcados e R$ 22 milhões pagos; clube teme vê-lo no maior rival

O Cruzeiro confirmou, na tarde desta sexta-feira, a saída definitiva do atacante Dudu. Ele assinou com o Cruzeiro, em janeiro de 2025, um contrato válido até dezembro de 2027. Ficaram acertados, ainda, o pagamento de salários e outros detalhes do vínculo. No clube celeste, Dudu recebia R$ 1,8 milhão por mês.

Assim, considerando os quatro meses em que esteve no clube, foram pagos R$ 7,2 milhões apenas em salários. No entanto, esse valor aumenta consideravelmente com a rescisão contratual: para encerrar o vínculo, Dudu garantiu o recebimento de R$ 15 milhões, a serem pagos de forma parcelada. Portanto, a soma dos valores chega a R$ 22,2 milhões.