O que esperar do reencontro entre Renato Paiva e Bahia?

Setorista do Tricolor explica as crises de Paiva no ex-clube. Técnico do Botafogo veste trajes de diplomata: ‘Se pudesse, não enfrentaria’

A Arena Fonte Nova será palco do reencontro entre Renato Paiva, atual treinador do Botafogo, e o Bahia. Neste sábado (3), às 21h, pela sétima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, o português se chocará, enfim, com o ex-clube, onde algumas feridas estão abertas e gatilhos podem ser acionados. Afinal, o técnico deixou o Tricolor ao pedir demissão sem completar uma temporada no Esquadrão. A passagem do comandante lusitano por Salvador é controversa, cheia de altos e baixos. Ele é um nome que provocava calorosas discussões entre defensores e detratores.

No Bahia, Paiva comandou a equipe 49 vezes. Somou 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Estes números correspondem a um aproveitamento de 49%, um pouco acima do que sustenta, no momento, pelo Botafogo (46,6%). Por um lado, conquistou o Campeonato Baiano e chegou às quartas de final na Copa do Brasil. No entanto, caiu na primeira fase da Copa do Nordeste e lutou contra o rebaixamento no Brasileirão. Aliás, perdeu as duas para o Mais Tradicional. Chegou em dezembro de 2022 e meteu o pé em setembro de 2023.