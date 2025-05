Napoli derrota o Lecce e dispara no Campeonato Italiano

O Napoli venceu o Lecce por 1 a 0, gol de Raspadori, neste sábado (3), pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, abriu seis pontos de vantagem para a Inter de Milão, que joga ainda neste sábado e pode fazer com que a diferença volte a três. O Lecce é o 17º e pode entrar na zona de rebaixamento neste domingo (4), caso o Empoli vença a Lazio.

Primeiro Tempo

Napoli começou melhor mesmo como visitante. Aos 2min Lukaku marcou, mas o VAR anulou por detectar impedimento. Em seguida, o jogo ficou parado por seis minutos por conta de um protesto da torcida do Lecce, que entrou em campo sob protesto no fim de semana passado por conta do falecimento do seu fisioterapeuta. O clube solicitou o adiamento da partida, mas a Liga não permitiu.

Em campo, o Napoli seguiu melhor e, aos 24, de falta, Raspadori fez 1 a 0. O empate quase veio aos 37, quando Jesper Karlsson cobrou escanteio e Kialonda Gaspar cabeceou na trave.

Segundo Tempo

Assim como na primeira etapa, o Napoli começou a segunda tendo um gol invalidado pelo VAR, desta vez em cabeçada de Oliveira. Dois minutos depois, quase o empate. Helgason chtou de fora da área e, após desvio, Meret espalmou. Aos 12, Raspadori aproveitou vacilo da zaga, dominou na área, mas chutou fraco, para fora.

Com o passar do tempo, o Lecce cresceu de produção em busca de empate e, desse modo, perdeu boas chances. Na mais aguda delas, aos 29, Berisha serviu Tete Morente na área e, após o chute, a bola desviou e foi para fora.