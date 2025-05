Lyon tem documentos rejeitados pela federação francesa e sofre ameaça. Entenda

Clube francês depende de participar das competições para sair do buraco financeiro e dar fim ao pesadelo financeiro

O Lyon continua dando dor de cabeça para John Textor, também proprietário do Botafogo. O empresário recebeu uma notícia ruim da Federação Francesa de Futebol. Afinal, Para participar da Champions, Liga Europa e Liga Conferência, competições às quais o clube de Textor luta por vagas, é necessário a obtenção de uma licença. Mas a entidade rejeitou os documentos enviados pelo clube, que, assim, passa a sofrer a ameaça de ficar fora de competições continentais, mesmo em caso de classificação.

A equipe, aliás, ocupa a sexta posição no Campeonato Francês. Segundo o jornal francês L’Equipe, o clube se comprometeu a regularizar a situação. O Lyon está classificado para a Liga Conferência 2025/2026, mas ainda faltam três rodadas para o fim do Campeonato Francês.

Desalinhamento interno

O clube rotulou o problema como um “desalinhamento interno” no processo de envio dos documentos. Os dirigentes garantiram que “enviarão prontamente todas as informações às quais a federação francesa exigiu”. Eles afirmaram, ainda, que houve a implemnetação de um rigoroso processo de monitoramento a fim de evitar novos problemas. Vale lembrar que o clube atravessa grave crise financeira e quase foi rebaixado no passado.

A situação do Lyon é crítica, e a regularização da documentação será essencial para garantir sua participação nas competições europeias na próxima temporada, que podem salvar o clube da crise financeira.

Pesadelo continua

O pesadelo de John Textor, proprietário da Eagle Football Group, que gere o Lyon, começou na última temporada. Isso porque a empresa registrou um déficit de 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões), o que fez a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) exigir garantias sobre a situação do clube francês. A entidade, aliás, decidiu proibir o clube de contratar na janela de transferências de inverno.