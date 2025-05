Lucas Moura admite frustração com empate no retorno ao São Paulo

Meia ficou afastado dos gramados por quase dois meses e voltou a jogar no empate do Tricolor contra o Fortaleza

Lucas Moura está de volta aos gramados! Para a alegria do torcedor do São Paulo, o craque retornou a campo no empate sem gols contra o Fortaleza, na noite desta sexta-feira (02), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado foi justamente o que mais incomodou o jogador na sua volta após quase dois meses. Lucas não escondeu a felicidade com o retorno, mas pontuou que o Tricolor teve um jogo difícil e recordou as oportunidades que o time teve para ficar com a vitória.