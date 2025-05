Juventude x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30h

Em busca de reabilitação na temporada, Juventude e Atlético se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 7ª rodada do Brasileirão. Sem vencer há três partidas e dono da pior defesa da competição, o Juve busca dar uma resposta em casa. Já o Galo, por outro lado, vive um momento de instabilidade e chega de três empates seguidos. Assim, também tenta se recuperar.

A Voz do Esporte transmite o jogo, ao vivo, a partir de 18h30. O time de feras está escalado com: Christian Rafael (narração), Rodrigo Seraphim (comentários) e Will Ferreira (reportagens).