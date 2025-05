Inter de Milão x Verona: Onde assistir, escalações, arbitragem

Os interistas perderam na rodada passada e não podem tropeçar em casa diante de um azarão, ou deixarão o líder Napoli com a mão na taça

O Verona chega como azarão. Afinal, a equipe é muito irregular e ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos. Um bom resultado fora de casa pode ampliar sua distância para os times que brigam contra o rebaixamento.

Após tropeçar na rodada passada ( derrota por 1 a 0 para a Roma ) e perder a liderança do Campeonato Italiano para o Napoli, a Inter de Milão busca a recuperação neste sábado. Em seus domínios, o Giuseppe Meazza, enfrentará o Verona pela 35ª rodada da competição. A Inter soma 71 pontos, contra 74 do Napoli. Assim, precisa vencer, ou corre o risco de ver o rival que enfrenta o Lecce abrir seis pontos de vantagem — lembrando que, após esta rodada, restarão apenas mais nove pontos em disputa.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão, que vem de empate incrível diante do Barcelona pela semifinal da Champions, tem vários desfalques importantes para o confronto deste sábado.

Para começar, o técnico Simone Inzaghi não estará à beira do campo, pois cumpre suspensão. Mas a ausência mais sentida será a do principal jogador do time, o argentino Lautaro Martínez, que sofreu lesão grave na rodada passada e está fora da reta final da competição. Sem ele, é provável que Thuram e Arnautovic formem a dupla de ataque. Ainda assim, não se pode descartar Taremi como opção ofensiva.

Além de Lautaro, o time também não contará com o zagueiro Pavard, lesionado, e com o meio-campista Çalhanoglu, que está suspenso.