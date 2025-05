Grêmio x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Imortal e Peixe duelam em fases turbulentas na temporada, já que estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

A partida terá a transmissão do Premiere na TV fechada.

Grêmio e Santos medem forças neste domingo (04/05), às 16h, na Arena pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão em momentos semelhantes, já que acumulam resultados negativos na temporada. Afinal, ambos estão na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Imortal é o 18º colocado, com cinco pontos. Já o Peixe está uma posição abaixo e um ponto a menos. Inclusive, também optaram por trocar de técnico recentemente.

Como chega o Grêmio

O Imortal convive com a desconfiança desde o início da temporada. Mesmo quando conquistou resultados positivos, a atuação da equipe não convenceu. No atual cenário, o Tricolor Gaúcho passa por um período de seis jogos sem vencer. O contexto é tão turbulento que mesmo após a sua chegada, o técnico Mano Menezes ainda encontra dificuldades para corrigir as falhas.

A equipe vem de derrota de virada para o CSA no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, algumas das principais peças foram poupadas e provavelmente o treinador utilizará os titulares que estiverem disponíveis. Os atacantes Arezo e Pavón devem voltar a ficar à disposição no banco. Eles estão em fase final de recuperação de incômodos musculares.

Por outro lado, Villasanti cumprirá suspensão, mas também sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda. Assim, Cuéllar ou Camilo devem ser os substitutos. Edenilson ou Dodi também podem ganhar descanso pela sequência exaustiva de jogos. Outra ausência é o atacante Amuzu lesão na panturrilha.