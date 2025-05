Fluminense marca no fim e espanta crise no Brasileirão

Flu aplica 2 a 1 no Sport e chega à terceira vitória com gol nos acréscimos em sete jogos na competição. Leão segue sem vencer e na lanterna

O Fluminense voltou a vencer um jogo neste Brasileirão-2025 com gol no apagar das luzes, tal qual ocorreu diante de Bragantino e Santos. Neste sábado (3), o Tricolor virou para cima do Sport no Maracanã, aplicando 2 a 1. Pablo abriu o placar no primeiro tempo, mas o Tricolor chegou ao triunfo com gols de Serna e Everaldo.

Com o resultado, o Fluminense se redimiu após dois tropeços (empate com Vitória e derrota para o Botafogo) e está em quarto lugar, com 13 pontos. Já o Sport segue em último, com dois pontos e ainda nenhum triunfo no Brasileirão. O Flamengo é o líder, com 14 pontos, mas ainda joga na rodada.