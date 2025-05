Ferroviária x Flamengo, pelo Brasileiro Feminino: onde assistir e escalações

Ferroviária e Flamengo fazem grande confronto neste domingo (4), na Fonte Luminosa, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Na atual classificação, a Locomotiva é a líder da competição, com 20 pontos, mesmo número que o vice-líder Cruzeiro. Do outro lado, o Rubro-Negro, assim, tem 11 pontos, na nona colocação da tabela, com apenas um ponto de diferença para o Fluminense, oitava colocado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega a Ferroviária

Em grande fase no torneio, a Ferroviária ainda não conheceu a derrota até o momento. Na liderança ao lado do Cruzeiro, a Locomotiva soma seis vitórias e dois empates. Na última derrota, a equipe comandada por Jéssica Lima empatou com o Fluminense por 1 a 1, em Moça Bonita. Agora, em casa, procura os três pontos e ainda torce por um tropeço do Cruzeiro para se distanciar na ponta da tabela.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo segue em busca de recuperação no campeonato nacional e tem pela frente mais um adversário de alto calibre pela 9º rodada da competição. Na última rodada, as Meninas da Gávea, afinal, surpreenderam o líder Cruzeiro e saiu na frente do placar, porém, acabou sofrendo o empate. Apesar disso, o resultado, aliás, é bom para a equipe carioca, que visa retorno ao G8.

FERROVIÁRIA x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro Feminino – 9ª rodada

Data-Hora: 4/5/2025 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Onde assistir: TV Brasil

FERROVIÁRIA: Luciana; Rafa Soares, Luana Sartorio, Camila, Fátima Dutra, Duda Santos, Nicoly, Micaelly, Darlene, Millene, Julia Beatriz. Técnica: Jéssica Lima.

FLAMENGO: Vivi; Jucinara, Fabi Simões, Flávia Mota, Agustina Barroso, Fernandinha da Silva, Juliana Ferreira, Djeni, Laysa, Glaúcia e Cristiane. Técnica: Rosana Augusta.

Árbitra: Jady Jesus Caldas (BA)

Auxiliares: Veridiana Contiliani Bisco e Maria Eduarda Silva Pires (Ambas SP)