Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo neste domingo (4), às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

A partida entre Cruzeiro e Flamengo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileirão, terá transmissão do Premiere, da Record, do PlayPlus e CazéTV.

Em bom momento na temporada, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam neste domingo (4), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a quarta colocação, com 10 pontos, e busca a segunda vitória consecutiva, enquanto o Rubro-Negro, que ainda não perdeu, é o líder da competição, com 14 pontos.

Como chega o Cruzeiro

Após as vitórias sobre o Vasco e Vila Nova, o Cruzeiro está mais tranquilo dentro de campo em meio à turbulência do “caso Dudu”. A equipe mudou a postura e começa a mostrar bom futebol com Leonardo Jardim e quer embalar ainda mais na temporada com o duelo contra o líder da competição.

Para o duelo, existe a expectativa do reencontro entre Gabigol com a torcida do Flamengo. No entanto, isto dependerá se o treinador manterá o atacante como titular diante da formação que está sendo usada pelo comandante cruzeirense. Afinal, Kaio Jorge, destaque do jogo da última quinta-feira, pela Copa do Brasil, deverá ter vaga certa.

A tendência é que Leonardo Jardim retorne com os principais titulares, em busca de se firmar no G4. Um retorno no Brasileirão é do zagueiro Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão na última rodada diante do Vasco. Dudu, com problemas fora de campo, seguirá fora dos relacionados até resolver sua situação no clube.

Como chega o Flamengo

Também em boa fase, o Flamengo chega ao duelo após goleada sobre o Corinthians no Maracanã e vitória suada sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil. Além disso, a equipe carioca não sofre gols a seis partidas consecutivas e mostra solidez defensiva. O Rubro-Negro manterá o topo da tabela da competição em caso de vitória neste domingo, mas até um empate coloca o time no primeiro posto. No entanto, o Palmeiras terá que tropeçar diante do Vasco.