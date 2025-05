Cruzeiro x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Equipes fazem duelo neste domingo (4), às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam neste domingo (4), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a quarta colocação, com 10 pontos, e busca a segunda vitória consecutiva, enquanto o Rubro-Negro, que ainda não perdeu, é o líder da competição, com 14 pontos. Os dois times, portanto, estão em bom momento.

A Voz do Esporte narra a partida, ao vivo, a partir de 17h. Quem narra carrega consigo dois nomes de craques: Júnior Lampard. Mas ele não está sozinho nesta jornada, afinal, Diogo Martin vai auxiliá-lo com os comentários e Lucas Bueno trará reportagens especiais ao longo do encontro.