Corinthians castiga o Internacional em jogo repleto de polêmica com VAR na Neo Química

Com a vitória, o Timão pulou momentaneamente para 11ª colocação na tabela do Brasileirão, com oito pontos. O Colorado, por sua vez, aparece em sétimo lugar e soma 10 — empatado com o Cruzeiro, primeiro time do G6.

Era noite de Yuri Alberto na Neo Química Arena. O Corinthians contou com um hat-trick de seu artilheiro e o gol de Coronado para vencer o Internacional em um duelo elétrico e repleto de reviravoltas. Embora o placar tenha ficado em 4 a 2 o Timão teve outras duas chances de ampliar a vantagem — ambas anuladas após análise do VAR. Já o Colorado perdeu Bruno Henrique — expulso — para próxima partida e ficou na bronca com o pênalti em Bidu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Internacional busca a virada

Dorival Jr. escolheu estrear na Neo Química Arena com um time escalado no 4-4-2, com Romero fechando a segunda linha pelo lado esquerdo. O esquema deu certo de início, mas a postura do Inter também colaborou. Isso porque o Colorado começou o jogo muito atrás, se protegendo em linha de cinco e sofreu uma pressão adversária.

Embora não tivesse criado tanto, o Timão jogou melhor nos primeiros 25 minutos, com uma postura mais agressiva do que o adversário. Assim, aos 24′, chegou ao gol com Yuri Alberto. O camisa 9 recebeu de Memphis, limpou Vitão e Fernando, chutou rasteiro no canto esquerdo de Anthoni e guardou. Ele, aliás, marcou o quarto tento no ex-time em cinco confrontos.

Roger decidiu mexer no time, especialmente em Fernando, e o time mudou a postura. Além de se lançar mais à frente, o Colorado ainda contou com o crescimento de Wesley para se impor. A recompensa veio aos 37 minutos, com Aguirre.

O Corinthians caiu de produção e passou a errar, culminando no gol de empate do Inter. Thiago Maia aproveitou a saída errada do adversário e tocou para Wesley, que cruzou para Aguirre completar. Logo depois, aos 41′, o volante fez o dele. Alan Patrick observou a movimentação do camisa 29 dentro da área e tocou para o meia, que só precisou empurrar para dentro e virar a partida.