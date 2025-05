Confira os nomes sob análise para a escolha do novo técnico do Boca Juniors

Após a demissão de Fernando Gago no Boca Juniors , o clube de Buenos Aires vive uma busca para definir o novo técnico. E, neste momento, as informações de diferentes veículos da imprensa argentina apontam para quatro possíveis candidatos ao posto.

O primeiro nome que surgiu, ainda no dia seguinte à saída de Gago, foi uma figura de trabalho recente no futebol brasileiro. Se trata de Gustavo Quinteros, técnico argentino, naturalizado boliviano, que teve passagem breve pelo Grêmio em 2025. Apesar do currículo historicamente vencedor em diferentes mercados, o trabalho no Imortal durou pouco menos de quatro meses. Nesse sentido, o retrospecto, em números, foi de 19 jogos com oito vitórias, oito empates e seis reveses.

Outra figura de passagem não muito distante por terras brasileiras também faz parte da lista de possíveis candidatos, caso de Gabriel Milito. O atual vice-campeão da Libertadores, dirigindo o Atlético-MG, está sem clube desde que foi demitido justamente do Galo, em dezembro do ano passado.

Além dos citados, mais dois técnicos argentinos integram a lista de candidatos em potencial. A saber, são eles Kily González e o lendário Carlos Bianchi, multicampeão pelo próprio Boca Juniors, quando foi técnico nos anos 2000.

No caso de Kily, ele está sem clube desde que saiu do Unión, no último mês de abril, e soa como nome que tem menor força nos bastidores, algo bem diferente de Bianchi. Ele é visto como a figura vista como ideal para o atual presidente boquense, Juan Román Riquelme, no sentido de ser quase unanimidade na alta cúpula. Contudo, o profissional hoje com 76 anos e que não trabalha como técnico desde 2015 (quando dirigia o próprio Boca) não estaria disposto a retomar as funções como treinador.