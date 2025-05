Com assistências de Firmino, Al Ahli é campeão inédito e invicto da Liga dos Campeões da Ásia

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, conquistou neste sábado (03) o título inédito e invicto da Liga dos Campeões da Ásia. E muito graças ao atacante Roberto Firmino. Afinal, na decisão contra o Kawasaki Frontale, do Japão, foram dele os passes para os gols da vitória por 2 a 0, marcados pelo também brasileiro Galeno e pelo marfinense Kessié, sendo eleito o melhor jogador da decisão.

Com um total de 13 participações em gols em 12 partidas da equipe pela Champions da Ásia, com seis bolas na rede e sete assistências, Firmino ainda foi consagrado com o prêmio de MVP, jogador mais valioso de toda competição. Dessa maneira, por ser o capitão do time, foi o responsável por levantar a taça. O Al-Ahli somou 12 vitórias e um empate, marcou 34 gols e sofreu outros dez.