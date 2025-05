Chelsea x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Campeão inglês antecipado da temporada 2024/2025 , o Liverpool visita o Chelsea neste domingo (4) às 12h30, pela 35ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge. O time da capital, por sua vez, aparece em quinto lugar. Assim, está beliscando a última vaga de classificação para a Champions League 2025/2026.

Como chega o Chelsea

Os Blues somam 60 pontos e estão na quinta colocação. Aliás, esta é a mesma pontuação do Nottingham Forest, sexto e que ainda joga na rodada. O quarto lugar é o Newcastle, com 62 e também ainda a jogar a rodada 35. Assim, uma vitória é fundamental para o Chelsea não correr o risco de se complicar na briga por vaga no G5.

Para esta rodada, o técnico Enzo Maresca não poderá contar com Fofana, Kellyman, Marc Guiu, Aaron Anselmino (lesionados) e Mudryk (suspenso). Além disso, o atacante Nkunku é dúvida, afinal, está em fase final de recuperação de lesão.

Como chega o Liverpool

Campeão, o Liverpool agora só cumpre tabela, mas também tenta se despedir da temporada batendo recordes e deixando boas impressões. A tendência é que o técnico Arne Slot não mexa muito no time. Dessa forma, o artilheiro Salah, dono de 28 gols na Premier League, não será preservado.

Chelsea x Liverpool

35ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25

Data e horário: domingo, 04/05/2025, às 12h30 (de Brasília).

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernández; Madueke, Palmer, Neto; Jackson Técnico: Enzo Maresca

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Jones; Salah, Elliott, Gakpo; Díaz Técnico: Arne Slot

Árbitro: Simon Hooper