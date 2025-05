Ceará vence o Vitória e entra no G6 do Brasileirão

Com gol do zagueiro Marllon, Vozão assume provisoriamente o quinto lugar da competição. Já o Leão entra na zona do rebaixamento

O resultado colocou o Ceará provisoriamente no G6 da competição, com 11 pontos, na quinta posição. O Vitória, por sua vez, caiu para 17ª colocação, amargando a zona do rebaixamento.

O Ceará conquistou importante vitória neste sábado (3), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, o Vozão recebeu o Vitória e venceu por 1 a 0, gol do zagueiro Marllon. O triunfo no clássico do Nordeste fez a equipe cearense a subir na tabela de classificação.

O Vitória volta a campo na próxima terça-feira (6), quando recebe o Defensa y Justicia pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Por outro lado, no Brasileirão, o Leão encara na oitava rodada o Vasco, no Barradão, no próximo sábado (10), enquanto o Vozão visita o Santos na segunda-feira (12).

LEIA MAIS: Santos muda local da partida contra o Ceará para o Pacaembu

O jogo começou parelho, com o Ceará com a bola no pé e tendo dificuldade para criar, principalmente pela forte marcação do adversário. A primeira oportunidade foi do Vitória com o zagueiro Neris, que testou para fora. O Leão seguia apostando nos contragolpes. Assim, Carlinhos perdeu boa chance após finalizar longe do gol.

O Vozão melhorou na metade final e assustou em cobrança de falta de Mugni. No fim, o jogo ficou movimentado e as duas equipes partiram para a trocação. Galeano quase fez o primeiro em chute de fora da área que desviou em Pedro Henrique. Por outro lado, Matheuzinho jogou fora um bom contra-ataque para o Vitória e Lucas Braga concluiu com perigo em bola aérea.