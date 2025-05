Budweiser apresenta troféu do Mundial de Clubes em evento gratuito no Rio; saiba mais

Veja como garantir seu bilhete para tirar foto com a taça da Copa do Mundo de Clubes e, de quebra, participar de ações com ídolos do futebol

A cidade do Rio de Janeiro recebe neste domingo (04) um evento inédito no Aterro do Flamengo, promovido pela Budweiser — cerveja oficial da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Os cariocas terão a oportunidade singular de ter contato visual com a taça da primeira edição do torneio no novo formato, além de participar de desafios com ex-jogadores consagrados e concorrer a prêmios. O brinde mais cobiçado da ação vale uma viagem para final da competição nos EUA.

A taça desembarcou no Brasil sob escolta especial de uma equipe formada por ex-zagueiros de peso. Lúcio (campeão mundial em 2002), Júnior Baiano (ídolo de Flamengo e Palmeiras), Marcão (símbolo do Fluminense), e Joel Carli (referência no Botafogo), compõem a chamada “Linha de Defesa Bud”. A ação marca o início das ativações da marca para o torneio.