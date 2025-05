Botafogo teme lesões nos nove jogos até o Mundial de Clubes

O Botafogo começa, neste sábado (3), contra o Bahia, pelo Brasileirão, uma maratona de nove jogos em 39 dias até o início do Mundial de Clubes. O calendário para o Alvinegro ficou ainda mais apertado com sua participação na competição internacional, além do Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. No Brasileiro, o Botafogo é o nono oitavo colocado, com oito pontos.

No Mundial de Clubes, o Alvinegro vai encarar Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders, pelo Grupo B. Até lá, a maratona será de, em média, uma partida a cada quatro dias. A estreia será no dia 15 contra o Seattle Sounders, no Lumen Field.