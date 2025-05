Benfica vence o Estoril e assume provisoriamente a liderança do Português

Aursnes e Otamendi marcaram os gols do triunfo dos Encarnados, que agora secam o rival Sporting, que joga neste domingo

O Benfica assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Português ao vencer neste sábado (3) o Estoril, fora de casa, por 2 a 1, pela 32ª rodada da competição. Os gols do triunfo foram marcados por Aursnes e Otamendi, ambos no primeiro tempo. O brasileiro Vinicius Zanocelo descontou para o time anfitrião.

Agora, os Encarnados somam 78 pontos, contra 75 do Sporting, que encara o Gil Vicente, no Alvalade, às 16h30 (de Brasília) deste domingo. Já o Estoril está em oitavo, com 42.