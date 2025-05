Bayern vira jogo, mas Leipzig empata nos acréscimos e adia festa do título alemão

A conquista de maneira oficial, contudo, é mera formalidade, já que o Bayer Leverkusen precisa tirar uma diferença de 30 gols de saldo nas próximas duas rodadas. Dier, Olise e Sané marcaram para os bávaros, enquanto Sesko, Klosterman e Poulsen anotaram para o time do oeste do país. O Leipzig, por sua vez, chegou aos 50 pontos, na quinta posição na tabela.

Ainda não foi neste sábado que o Bayern de Munique comemorou seu 34º título alemão. Em um jogo espetacular, os bávaros sairam perdendo por 2 a 0, conseguiram virada espetacular no segundo tempo, mas bobearam e tomaram um gol nos últimos segundos da partida, que terminou 3 a 3. Com isso, somaram um ponto e não levantaram a salva de prata.

Anfitriões se impõem

Quem esperava um Bayern partindo para cima motivado pela possibilidade de comemorar o título já neste sábado, inegavelmente se decepcionou. Com uma atuação abaixo do que normalmente apresentou em toda a competição, os bávaros foram dominados e ofereceram pouca resistência ao RB Leipzig.

Sendo assim, os gols dos anfitriões saíram naturalmente. Aos 10 minutos, Benjamin Sesko recebeu lançamento de Xavi Simons, viu o goleiro Jonas Urbig adiantado e finalizou sem chances. O gol deu a impressão que despertaria o Bayern, que até ameaçou em cabeçada de Thomas Müller e em conclusão de Olise. Sem piedade, os donos da casa marcaram o segundo aos 38, quando David Raum cobrou falta na cabeça de Lukas Klostermann, que testou no canto direito de Jonas Urbig: 2 a 0.

Virada e novo empate

A segunda etapa começou com o Bayern rondando mais a área adversária, mas sem exercer uma pressão muito forte. Tudo mudou, contudo, com dois gols relâmpagos. Aos 16, Olise cobrou escanteio, Dier cabeceou e diminuiu a vantagem. Logo na saída de bola, os bávaros recuperaram a bola e empataram o jogo em conclusão de Olise. Os gols atordoaram o Leipzig. Aos 23, Laimer cabeceou sozinho, na entrada da pequena área, mas errou o alvo.

O empate fez do Bayern ainda mais dono do jogo. Sendo assim, chegou ao histórico gol da virada aos 38, quando Sané recebeu de Kimmich na área e fuzilou. A partir daí, a impressão é que faltava só o apito final para a comemoração esperar. Inclusive Harry Kane, artilheiro do Bayern, que não jogou e jamais conquistou um título em sua carreira, estava à beira do gramado com os olhos marejados. Contudo, faltando poucos segundos para a partida acabar, Xavi Simmons acionou Poulsen na área e o atacante empatou a partida.