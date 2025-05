Barcelona leva susto, mas vence o rebaixado Valladolid com gol de Raphinha

Técnico Hansi Flick opta por reservas, mas é obrigado a lançar os medalhões para virar o marcador diante do lanterna do Espanhol / Crédito: Jogada 10

O Barcelona levou um susto, mas garantiu a vitória ao bater o lanterna Valladolid, fora de casa, por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O técnico Hansi Flick optou por um time alternativo e quase viu a zebra aparecer no Estádio José Zorrilla. Raphinha e Fermín López marcaram os gols dos Blaugranas, que tiveram o retorno do goleiro Ter Stegen. O resultado faz o Barcelona abrir sete pontos (79 a 72) na tabela para o rival Real Madrid – que ainda joga na rodada contra o Celta de Vigo. Já o Valladolid segue na lanterna, com apenas 16 e o rebaixamento consumado. A derrota ainda decretou a última colocação para a equipe do brasileiro Ronaldo Fenômeno faltando quatro partidas.

O Barcelona volta a campo na próxima terça-feira (6), quando enfrenta a Inter de Milão pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. Os catalães precisam da vitória, na Itália, para avançar à decisão. Afinal, empatou em 3 a 3, na Espanha. No entanto, pela La Liga, os Blaugranas fazem o clássico contra o Real Madrid no domingo (11). Já o Valladolid visita o Mallorca um dia antes. LEIA MAIS: Barcelona pode realizar jogo de pré-temporada no Brasil Pensando na Inter de Milão, o técnico Hansi Flick optou por mandar a campo uma equipe recheada de reservas, com apenas Gavi e Pedri entre os titulares. O time sentiu a ausência dos medalhões e levou um gol logo aos seis minutos, quando Sánchez finalizou, a bola desviou e encobriu Ter Stegen. O goleiro alemão trabalharia logo em seguida, após chute de Raúl Moro. Aos poucos, o Barcelona aproveitou o recuo do Valladolid para criar algumas boas chances. Pau Victor obrigou o goleiro Ferreira a fazer boa defesa, assim como Ansu Fati. Aos 38 minutos, Hansi Flick lançou Lamine Yamal no lugar do também jovem Daniel Rodríguez, que saiu lesionado.