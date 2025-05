Atlético volta a tropeçar no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid, como vem ocorrendo nas últimas rodadas, fez um jogo modorrento pelo Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, ficou apenas no 0 a 0 com o Alavés, pela 35ª rodada da competição. Tanto os Colchoneros quanto os bascos criaram poucas oportunidades, e apenas na etapa final. Assim, o empate sem gols fez justiça ao jogo sonolento das equipes.

Com o resultado, o Atlético — que no primeiro turno disputava cabeça a cabeça a liderança — chega aos 67 pontos, ocupando a terceira colocação. No entanto, está bem distante do Barcelona (76 pontos e um jogo a menos) e do Real Madrid (72 pontos e também com um jogo a menos). Assim diminui ainda mais suas mínimas chances de título. Ao menos, permanece na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Alavés, por sua vez, é o 16º colocado, com 36 pontos. Mas ainda observa com atenção Girona (35) e Las Palmas (32, primeiro time dentro da zona de rebaixamento), que ainda jogarão na rodada.