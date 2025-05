Arsenal leva virada do Bournemouth e não garante vaga na Champions

O Arsenal perdeu por 2 a 1 para o Bournemouth neste sábado (3), pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, permaneceu com 67 pontos e, desse modo, mesmo ocupando a segunda posição a três rodadas do final da competição, ainda não garantiu sua vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. Os visitantes, que saíram atrás no placar, subiram para oitavo, com 53. Os gols do jogo foram de Rice, para os Gunners, Huijsen e Evanilson.

O próximo desafio do Arsenal é em Paris, quarta-feira (7), pelas semifinais da Champions League. Já o Bournemouth joga sábado (10), fora de casa, contra o Aston Villa, pela Premier League.