Ancelotti desconversa sobre Seleção e promete decisão após fim do Espanhol

Treinador adota discurso diplomático na reta final da temporada para não tirar a concentração do grupo do Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti evitou comentar sobre a possibilidade de assumir a Seleção Brasileira e afirmou que só falará sobre seu futuro no dia 25 de maio, data da última partida do Real Madrid no Campeonato Espanhol, contra a Real Sociedad.

“Tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pelos torcedores. Também os respeito muito. Por isso, vou falar sobre meu futuro apenas no dia 25, não antes disso”, disse o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira (2).