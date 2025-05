Vasco tenta se recuperar no Brasileirão e encerrar jejum contra o Palmeiras

Depois do empate com o Operário (PR) por 1 a 1, pela Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para mais uma rodada do Brasileirão, diante do Palmeiras. No entanto, para ficar com os três pontos no domingo (4), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, a equipe terá que quebrar um jejum de quase dez anos sem vencer o adversário.

Dessa forma, o Cruz-Maltino venceu o Alviverde pela última vez na competição nacional de 2015, no Allianz Parque. Na ocasião, o time chegava pressionado, pois ocupava a zona de rebaixamento sob o comando do técnico Jorginho.