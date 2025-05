Vasco só venceu um jogo desde lesão de Mauricio Lemos

Isso porque o zagueiro sofreu uma fratura na costela e está fora de ação desde o dia 8 de abril. Desde então, foram seis compromissos do Vasco somando todas as competições e apenas uma vitória. Foi logo no primeiro jogo da sequência sem o uruguaio, contra o Sport, em São Januário (3 a 1), pelo Brasileirão. Lucas Freitas entrou em seu lugar para fazer dupla com João Victor.

O Vasco entrou em sua pior fase na temporada. Afinal, já não vence há cinco partidas e o clima é pesado pelos resultados negativos. Uma curiosidade acerca do período ruim diz respeito a um dos reforços do clube na temporada: Mauricio Lemos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Vasco tenta se recuperar no Brasileirão e encerrar jejum contra o Palmeiras

Desde lá, o time não se encontrou mais com as vitórias. Não à toa, o técnico Fábio Carille perdeu o emprego, com o Cruz-Maltino no mercado em busca de um substituto. O favorito é Fernando Diniz – clique aqui e leia mais sobre a negociação.

A partir de então, foram cinco jogos, com três empates e duas derrotas. Defensivamente, porém, o time não sofre tantos gols: foram quatro no período, sendo dois na derrota para o Ceará (2 a 1), um contra o Cruzeiro (1 a 0), ambos pelo Brasileirão, e um contra o Operário (1 a 1), pela Copa do Brasil. Ainda houve os empates em 0 a 0 contra Flamengo (Brasileirão) e Lanús (Sul-Americana).

Existe prazo para retorno ao Vasco?

Lemos fraturou o 12º arco costal durante a vitória sobre o Puerto Cabello, mas já realiza algumas atividades em campo, de acordo com apuração do Jogada10 – ainda que não tenha data para retorno. Assim, o zagueiro intensificou as atividades indoor, como musculação, academia e trabalhos cardiorrespiratórios. O Vasco divulgará novo boletim médico neste sábado (3), véspera do duelo contra o Palmeiras.