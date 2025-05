Torcedor ganha camisas do Flamengo após sofrer agressão durante o clássico

Grupo de tricolores se mobilizam para presentear fã do Rubro-Negro após ele ser hostilizado por organizada do Fluminense

A conquista do Flamengo na última edição do Campeonato Carioca representou um trauma para um torcedor. Trata-se de Marcos Vinícios, que foi alvo de agressão por parte de uma torcida organizada do Fluminense, adversário do Rubro-Negro na ocasião. O episódio sensibilizou alguns tricolores que decidiram presentear a vítima com duas camisas do seu clube do coração.

Marcos estava acompanhando o clássico no dia 16 de março, em um bar na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Naquele momento, ele estava na reta final de seu horário de trabalho como porteiro. Enquanto aguardava a chegada do ônibus, ele assistia aos últimos minutos do Fla-Flu.