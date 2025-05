Strasbourg x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Francês

A bola volta a rolar no Campeonato Francês. Neste sábado (3), Strasbourg e PSG se enfrentam às 12h (de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada da Ligue 1. A bola rola no Stade de la Meinau e o clube de Paris, já campeão, apenas cumpre tabela nesta reta final de temporada.

Como chega o Strasbourg

O Strasbourg faz uma temporada consistente e ainda está na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. O time está na 7ª posição, com 54 pontos, somente dois atrás do Lille, 3º colocado.

Além disso, os torcedores do time têm motivos para comemorar. Isto porque o técnico Liam Rosenior não enfrenta problemas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição, incluindo o volante brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco, um dos destaques da equipe.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG conquistou o título do Campeonato Francês com antecedência e somente cumpre tabela nesta reta final de Ligue 1. Ao mesmo tempo, o time segue atrás do grande objetivo nesta temporada: conquistar a classificação para a final da Champions.