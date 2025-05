Seis jogadores do Fluminense têm contratos apenas até o fim do ano

Nomes importantes do elenco tricolor, como Fábio, Ganso e Guga poderão assinar um pré-contrato com outros clubes no meio do ano / Crédito: Jogada 10

Apesar da temporada ainda se encaminhar para sua metade, os jogadores que têm contratos apenas até o fim do ano poderão negociar com outros clubes a partir do próximo mês. Assim, no elenco do Fluminense, nomes importantes de alguns titulares estão bem próximos de ficarem a seis meses do fim de seus respectivos vínculos. Entre eles estão, Fábio, Ganso, Guga, Manoel, Renato Augusto e o jovem Léo Jance. De acordo com o portal “ge”, no momento, não há nenhuma conversa sobre essas possíveis renovações.

Dessa forma, o goleiro, de 44 anos, só deve conversar com o clube sobre sua permanência ao fim da temporada. O camisa 10, por sua vez, negociava a ampliação de seu contrato, porém os diálogos entre ambas as partes travaram com o diagnóstico de miocardite, em janeiro. Além disso, o lateral-direito revezava com o Samuel Xavier sob o comando do técnico Mano Menezes, entretanto sofreu uma lesão depois da chegada de Renato Gaúcho. Recuperado, ficou no banco diante da Aparecidense. Aos 37 anos, Renato Augusto, que revelou que pretende se aposentar no fim de 2025, teve uma luxação no ombro esquerdo, no empate com o Madureira. Atualmente, tem treinado normalmente, mas não tem figurado entre os relacionados.