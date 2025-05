São Paulo x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Jogo desta sexta-feira, 2/5, no Morumbis, inicia a 7ª rodada do Brasileirão. São Paulo, em casa, entra como favorito

O São Paulo enfrenta o Fortaleza às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, apesar de ainda não ter perdido na competição, está na 10ª colocação, já que empatou cinco jogos e venceu apenas um. Em contrapartida, o Leão do Pici ocupa a 15ª posição, próximo da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 20h (de Brasília), com a Jornada Esportiva sendo iniciada com o tradicional pré-jogo, sob o comando de César Tavares, que também estará na narração.