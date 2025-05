São Paulo perde pênalti e empata mais uma no Brasileirão

Em sete rodadas, o invicto São Paulo, com este 0 a 0 em casa com o Fortaleza, chega ao sexto empate. E tome vaia dos mais de 39 mil no Morumbis / Crédito: Jogada 10

Nesta sexta-feira, 2/5, São Paulo e Fortaleza abriram a 7ª rodada da Série A do Brasileirão. Apesar do dia e do horário ruins (21h30), o público foi muito bom: 39.502 torcedores presentes. No primeiro tempo, a torcida vaiou os são-paulinos pela ineficiência e morosidade em campo, enquanto o Fortaleza criou as melhores oportunidades. Já na etapa final, o time da casa buscou mais o jogo, mas a bola teimou em não entrar. Para completar, Ferreirinha perdeu um pênalti, cobrando muito mal. O empate mantém as equipes distantes da zona de rebaixamento. O São Paulo chega aos 9 pontos, em oitavo lugar, mas com risco de perder até cinco posições. Invicto, mas com uma campanha estranha. Uma vitória e seis empates. O Fortaleza tem 7 pontos, em 15º, e corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fortaleza melhor no primeiro tempo A primeira etapa mostrou equilíbrio e ações entre as equipes. O São Paulo buscava um pouco mais as jogadas pelo lado esquerdo, com o lateral Welington, Ferreirinha e André Silva. Já o Fortaleza era mais objetivo nos contra-ataques. Aos 8 minutos, Pikachu roubou a bola de Ferreirinha e lançou Breno Lopes, que entrou na área, mas demorou para chutar e deu chance para Wendell bloquear e salvar o que seria um gol certo, mandando para escanteio. O Fortaleza, aliás, chutava bem mais no início do jogo. Aos 20 minutos, já havia finalizado cinco vezes, contra apenas uma do São Paulo. E o Fortaleza seguiu melhor, conseguindo se sair bem no ataque, principalmente em cima de Ferraresi, que fazia uma noite muito infeliz na marcação, sendo facilmente envolvido. Porém, os visitantes não foram eficazes. Nos acréscimos do primeiro tempo, o São Paulo finalmente teve uma chance real em cobrança de falta, mas a bola foi para fora. Não por acaso, a torcida são-paulina vaiou bastante o time pelo mau futebol apresentado na primeira etapa. Ferreira perde pênalti para o São Paulo Nos primeiros minutos da etapa final, o São Paulo fez mais do que em todo o primeiro tempo. Logo no início, criou um ataque que assustou, e depois Lucas Ferreira recebeu passe de André Silva e, livre na área, finalizou para uma grande defesa de João Ricardo. O time, que não havia conseguido sequer um escanteio na etapa inicial, teve três nos primeiros três minutos da segunda.