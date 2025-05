Santos terá retorno de trio que estava no Departamento Médico

Depois de amargar um empate em sua estreia no comando do Santos, Cléber Xavier terá três reforços para sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Soteldo, Thaciano e Gabriel Bontempo voltaram a treinar com o grupo nesta sexta-feira (02) e estarão à disposição para a partida contra o Grêmio, no domingo (04).

Por outro lado, o treinador terá um baixa importante. Guilherme deixou o gramado no intervalo contra o CRB e teve uma lesão detectada no músculo do quadril. Por opção da comissão técnica, o jogador será preservado da partida em Porto Alegre, visando o retorno contra o Ceará, no próximo dia 12 de maio.